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Üsküdar'da 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
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Üsküdar'da 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

ÜSKÜDAR'DA 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞOFÖRE 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Üsküdar'da 3 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin otobüs şoförü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 15 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Üsküdar'da 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor(6/10)2

Üsküdar'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durakta bekleyenlere çarparak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün şoförü Selim Karakaya hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

1 Şubat 2018 tarihinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyenlere çarpan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya; Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın yaralanmasına neden olmuştu. Şoför Selim Karakaya olaydan sonra tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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