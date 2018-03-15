ÜSKÜDAR'DA 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞOFÖRE 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Üsküdar'da 3 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin otobüs şoförü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Üsküdar'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durakta bekleyenlere çarparak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün şoförü Selim Karakaya hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
NE OLMUŞTU?
1 Şubat 2018 tarihinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyenlere çarpan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya; Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın yaralanmasına neden olmuştu. Şoför Selim Karakaya olaydan sonra tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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