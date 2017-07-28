Her yağmurda kara ve denizin birleştiği Üsküdar'a rakip çıktı. Dolmabahçe dünkü yağmurda Üsküdar'a adeta nazire yaptı. İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış ve sonrası Dolmabahçe'de kara ile deniz birleşti. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Kaynak: haberinburada