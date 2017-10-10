ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE METROSU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Metrosu'nun açılışı için sayılı günler kaldı. Ümraniye trafiğini rahatlatacak metronun 29 Ekim'de açılması için çalışmalar sürüyor.
Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Metrosu için heyecanla beklenen tarih belli oldu. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Metrosu"nun 29 Ekim"de açılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip hatlarından birisi olan Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe"de yaşayanların trafik ve ulaşım çilesini sona erdirecek olan Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Metro hattının tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve duraklarda son rötuşların yapıldığı açıklandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetiştirilmeye çalışılan hattın açılması sonrası bu güzergahtaki trafik ve ulaşım sorununun bitme noktasına geleceği belirtiliyor. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe hattı açıldıktan sonra Sultanbeyli ve Taşdelen güzergahının yapım çalışmaları başlayacak ve hat kısa sürede Sultanbeyli"ye kadar uzatılacak. Buradanda hattın Kartal Metrosu ile birleştirilmesi bekleniyor. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Metrosu bittiğinde Sancaktepe"den binen bir vatandaş 45 dakika sonra Yenikapı Metro durağına ulaşabilecek.ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE METROSUNDA SÜRÜCÜ OLMAYACAKÜsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosu Türkiye"nin ilk sürücüsüz metro hattı olacak. Test sürüşlerine Nisan ayında başlanan metro hattının 30 Ağustos"ta açılacağı açıklanmıştı. Vatandaşlarda büyük heyecana sebep olan açıklama 30 Ağustos açılışın gerçekleşmemesi sebebiyle büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştu.ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE METROSU KİRACILARI VURDUÜsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Metro hattı başta Üsküdar olmak üzere Ümraniye Çekmeköy ve Sancaktepe"deki kira fiyatlarını da uçurdu. Emlak ve gayrımenkul uzmanlarına göre kira fiyatları yüzde 20 ile 30 arasında arttı. Bu durumun kiracıları isyan ettirdiğini belirttiler.ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE METROSU UZUNLUĞUÜsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı 20 kilometrelik 16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre tünelden oluşacak. 126 vagonun hizmet vereceği hatta 24 saat 2 bin 430 personel çalışıyor. Hatta 16 durak bulunmakta.ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE METROSU DURAKLARI:Üsküdar,Fıstıkağacı,Bağlarbaşı,Altunizade,Kısıklı,Libadiye,Çarşı,Ümraniye,İnkılap Mahallesi,Çakmak,Ihlamurkuyu,Altınşehir,Lise,Dudullu,Toplu Konutlar,ÇekmeköySancaktepeÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE METROSU BAĞLANTI NOKTALARIÜsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattıyla bağlantılı olacak ulaşım sistemleri ; "Üsküdar İstasyonu"nda Marmaray hattıyla Avrupa Yakası"na,Altunizade İstasyonu"nda yapımı planlanan teleferik hattı ve mevcut metrobüs hattına,Çarşı İstasyonu"nda Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına,Dudullu istasyonunda ise Dudullu-Bostancı metro hattıyla bağlantı sağlanacak.
Kaynak: haberinburada
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