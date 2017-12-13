Türkiye, Dünyada 5. Nesil Uçak Üretebilen 4. Ülke Olacak
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kiraladığı Yıldızla Yollarını Ayırdı
25. Saniyede Kırmızı Kart Gördü, Sosyal Medya Yıkıldı
Bisiklet Dünyasının Messisi, Dopingli Çıktı
Dubaili İş Adamları Elazığ'a 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak
Korkulan Oldu, Trabzonspor'a Transfer Yasağı Geldi
Sivasspor Deplasmanda Bucaspor'a 1-0 Mağlup Oldu, Kupaya Veda Etti
Günde 470 Bin Tl Kazanan Futbolcu, Maçta Yokları Oynuyor
Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor
Rusya'yla Yaşanan Domates Krizinden Sonra Şimdi De Karanfil Krizi Çıktı
Galatasaray'da Tudor'un Gözüne Giren Yasin, Kulüpten Yeni Sözleşme Bekliyor
Bddk'nın Boş Bulunan 4 Üyeliğine Atama Yapıldı
Takıma İsyan Eden Malatyalı Taraftar, Kulübü Savcılığa Şikayet Etti
Dönerde Fosfat Yasağı, Ap'den Geri Döndü
Sağlık Bakanlığından İto Başkanı Çağlar'ın Ölümüne İhmal Soruşturması
Şenol Güneş, Osmanlıspor Maçında Quaresma'yı Yedek Bırakacak
Çingene Kral Lakaplı Boksör Fury, Ringlere Dönüyor
Gençler Kupada Turladı
Bitcoin'i Yarattı, Nobel'e Aday Gösterildi Ama Kim Olduğunu Bilen Yok
Bitcoin Almak İçin Evlerini Satıyorlar

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu 15 Aralık'ta Açılacak

ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METROSU 15 ARALIK'TA AÇILACAK

İstanbulluların heyecanla beklediği Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu için güzel haber geldi. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 15 Aralık Cuma günü açılacak.

Tarih : 13 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu 15 Aralık'ta Açılacak(6/10)2

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabı Twitter'dan güzel haberi verdi. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Aralık Cuma günü aaat 15'te vatandaşların hizmetine sunulacak.

16 İSTASYON YER ALIYOR

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy  Metrosu  15  Aralık  Ta  Açılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER