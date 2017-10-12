Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
Üsküdar Sahilden Denize Düşen Genç Kız, Hortumla Kurtarıldı
Cingöz Recai'nin Galası Yapıldı! İşte Vizyon Tarihi
Hakkari'de Hudut Birliğine Saldıran 2 Terörist Böyle Öldürüldü!
Afyonkarahisar'da Jandarma Komutanlığı Binasında Yangın Paniği
43 Yaşındaki Kadın, Sadık Olduğu İçin Köpeğiyle Evlendi!
Yıldırım Net Rakam Vardi! Pkk'ya Katılımda Büyük Düşüş
Kuzey Kore'den Abd'ye: Karşılığımız Sözle Değil Ateş Topu İle Olacak!
Ikyb Açıkladı: Irak Ordusu Kerkük Ve Musul'a Operasyon Düzenleyecek!
Türkiye'nin Tepki Gösterdiği, Abd'nin Sahip Çıktığı Büyükelçi John Bass Kimdir?
Başbakan Yıldırım'dan Kalkınma Bakanı Elvan'a: Yanlış Yaptıysan Canına Okurum
Korkuteli Savcısı Kadir Küçüköner'i Vuran Polis Ve Eşi Tutuklandı
Bahçeli'nin 82 Kerkük Çıkışına Fethiye'den İsyan: 82'me Dokunma!
Belçika Mahkemesinin Skandal Pkk Kararına, Savcılık İtiraz Etti
Gülhane'de Otel Yangını! Tramvay Kabataş - Sultanahmet Arasında Durdu
Facebook Ve Instagram Çöktü!
Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!
Son Dakiak! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Tillerson İle Vize Krizini Görüştü
Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor

Üsküdar sahilden denize düşen genç kız, hortumla kurtarıldı

ÜSKÜDAR SAHİLDEN DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ, HORTUMLA KURTARILDI

Üsküdar nikah sarayı karşısında dengesini kaybedip denize düşen genç kız, çevredekilerin attığı hortuma tutunarak kurtuldu. Genç kız, karaya çıktıktan sonra uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Üsküdar Sahilden Denize Düşen Genç Kız, Hortumla Kurtarıldı(10/10)6

Üsküdar sahilde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen genç kız, ayağının takılması sonucu denize düştü. Çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kurtarılarak hastaneye götürülen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın denize düştüğü bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü

DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞTÜ

Olay, Üsküdar sahili nikah sarayı karşısında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahilde yürüyen Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Elif Bağcı, ayağının takılması sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.HORTUMLA KURTARILDI

Suda çırpınan Elif'in yardımına çevredekiler yetişti. Sahildeki vatandaşlar bir iş yerinden getirilen hortum yardımıyla genç kızı denizden çıkartı. Oldukça üşüyen genç kız, ağlamaya başladı.DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Elif Bağcı'yı ambulans ile Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.AYDINLATMA LAMBALARININ YANMADIĞI GÖRÜLDÜ

Elif Bağcı'nın denize düştüğü bölgede aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü. Olayı gören kişiler ise genç kızın ayağının takıldığını belirtirken, bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığını ve daha önce ilgililere bilgi verdiklerini söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üsküdar  Sahilden  Denize  Düşen  Genç  Kız  Hortumla  Kurtarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER