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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN ALKIŞLANACAK HAREKET


ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN ALKIŞLANACAK HAREKET
Tarih : 11 Ocak 2017, 14:33
Puan Ver : Üsküdar Belediyesi'nden Alkışlanacak Hareket(5/10)6


İstanbul Üsküdar'da yoğun kar nedeniyle kedilerin üşümemeleri için kedi evi kurmak isteyen gençlere mahalleden iki kişi saldırmıştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Üsküdar Belediyesi bu olay üzerine sokağa dün akşam özel bir kedi evi kurdu. Belediyenin tavrı sosyal medyada büyük destek gördü.



Karlı günler geçiren İstanbul'da Üsküdar'da sokakta soğuktan üşüyen kediler için yuva yapmak isteyen gençlere mahalleden iki kişi saldırmıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu olay üzerine Üsküdar Belediyesi de harekete geçti.



Belediye ekipleri olayın yaşandığı sokağa dün gece özel yapılmış büyük bir kedi evi götürdü. Belediyenin bu tavrı yine sosyal medyadan hayli yoğun destek gördü.








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