

Hızlı şarj konusunda yenilikler aranarak kullanıcıların şarj konusundaki sorunları giderilmek istenirken, bu konuda USB Type-C portu da seçenekler arasına alınmıştı. USB Type-C portu üzerinden hızlı bir şekilde şarj etmek mümkün olsa da bu konuda Google mühendisleri tarafından ciddi bir uyarı yapıldı.







USB Type-C Portuna Geçildi!







USB Type-C portu kullanım konusunda pek çok telefon üreticisi destek vererek telefonlarında bu yeni teknolojiye yer verirken, bu durumun aslında kullanıcılar için de bir risk oluşturduğu görüldü. Google mühendisi Benson Leung tarafından yapılan açıklamada USB Type-C portunun hızlı şarj konusunda uygun olmadığı belirtildi. MicroUSB'ler hızlı şarjı her ne kadar desteklese de bu konuda USB Type-C portu ile birlikte kullanıcıları büyük bir tehlike bekliyor.







Hızlı şarj teknolojinin 9V ile 12V arasında çalışmasına rağmen USB Type-C portunun sadece 5V desteklemesi bu konuda yetersiz gelirken, bu standart dışı durumun cihazlar için de ciddi bir riski bulunuyor. Akıllı telefonlarda ciddi donanım sorunlarının yaşanabileceği açıklanırken bu konuda üreticilerin bir açıklama yapması gerektiği de ifade edildi. Konuyla ilgili özellikle dış basında ciddi tartışmalar yaşanırken, USB Type-C portunun geleceğine yönelik nasıl bir karar verilecek merak ediliyor.