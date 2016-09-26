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usb tip-c sayesinde hdmı tarihe karışabilir

USB TİP-C SAYESİNDE HDMI TARİHE KARIŞABİLİR

Teknoloji dünyasında sürekli devam eden gelişmeler ile birtakım teknolojiler başka teknolojilerin yerini almaya devam ediyor. Uzmanlara göre gelecek yıllarda USB Tip-C teknolojisi HDMI teknolojisini tarihe karıştırabilir.

Tarih : 26 Eylül 2016, 09:58
Puan Ver : Usb Tip-C Sayesinde Hdmı Tarihe Karışabilir(0/10)


Teknoloji dünyasında sürekli devam eden gelişmeler ile birtakım teknolojiler başka teknolojilerin yerini almaya devam ediyor. Uzmanlara göre gelecek yıllarda USB Tip-C teknolojisi HDMI teknolojisini tarihe karıştırabilir.



Geçen yıl piyasadaki yerini alan USB Tip-C teknolojisi birçok üretici tarafından kabul görmeye başladı. Her standardı destekleyebilen teknoloji olarak lanse edilen teknoloji rakiplerini piyasadan çok yakında silecek gibi gözüküyor.



Klasik USB kabloları tek doğrultuda yuvasına sokulabiliyordu. Ama Tip C teknolojisi ile her doğrultuda yuvaya yerleştirme olanağı ortaya çıktı. Başka bir önemli özellik ise Tip C kablolardaki aktarım hızı durumu. Eğer  USB 3.1 standardı kullanırsan 10Gbps hızları yakalayabilirken, USB 2.0 ile daha az hızlara ulaşılabilir.



USB Uygulayıcılar Forumu ve geliştiriciler arasında yapılan antlaşmayla USB Tip-C tek bir bağlantı üzerinden birden fazla bağlantı uygulanabiliyor. Ve yerleşik olarak sunulan standartlar ile adaptör ihtiyacı oluşmuyor ve uyumlu cihazlar arasında Tip-C kablosu kullanarak HDMI görevini üstlenebilmesine olanak veriyorsunuz.



Birçok uzmana göre Tip C standarttı birçok artısı sayesinde HDMI ve benzer teknolojilerin yerini almaya en büyük aday durumda. En yeni versiyon Tip C kablolar 60 kare/saniye hızında 4K video, 8K video, canlı yayın gibi özellikler destekliyor.



Sonuç olarak bu iddianın hayata geçmesi hem yazılım hem donanım üreticilerinden tam destek almasıyla gerçekleşebilecek gibi gözüküyor.



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