USAME BİN LADİN'İN OĞLU ABD'Yİ TEHDİT ETTİ
Öldürülen El Kaide'ni lideri Usame bin Ladin'in oğlu ABD'den intikam alacağını söyledi.
El Kaide'nin 2011'de öldürülen lideri Usame bin Ladin'in oğlu, ABD'yi tehdit ederek, intikam alınacağını söyledi.
Usame bin Ladin'in oğlu, bir ses kaydı yayımlayarak ABD'yi tehdit etti.
Associated Press'in haberine göre, Hamza bin Ladin, ABD'den babasının öldürülmesinin intikamının alınacağını ve Amerikalılar'ın da liderlerinin kararlarından sorumlu olduğunu belirtti.
Haberde Hamza bin Ladin, "Eğer Abbottabad'da işlediğiniz suçun cezasız kalacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz" ifadesini kullandı.
Usame bin Ladin, Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad şehrinde ABD baskınında öldürülmüştü.
Oğlunun ise nerede olduğu bilinmiyor.
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