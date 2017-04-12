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uşak'ta lüks araç tırın altına girdi; 1 ölü

UŞAK'TA LÜKS ARAÇ TIRIN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında lüks araç park halindeki TIR'a çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:44
Puan Ver : Uşak'ta Lüks Araç Tırın Altına Girdi; 1 Ölü(8/10)6


Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında lüks araç park halindeki TIR'a çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza Uşak'ın Banaz ilçe merkezinde meydan geldi. Ankara'dan İzmir yönüne seyir halinde olan Günel Bayraktar (41) idaresindeki 06 HKS 57 plakalı lüks araç Banaz çıkışına doğru yol kenarında park halinde olan 64 FT 664 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen araç sürücüsü kaza sonrası hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 acil yardım ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesinin ardından araçtan zorlukla çıkarılan Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti.



 



kaynak:haberler








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