

UŞAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlayanlara yönelik olarak bir yıldır süren soruşturmanın ardından hazırlanan, 13'ü tutuklu 111 sanık hakkındaki iddianamede, örgütün 'yemin metni'ne de yer verildi.



Uşak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015 yılı Eylül ayında başlatıp, 13'ü tutuklu 111 sanık hakkında yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan 2 bin 527 sayfalık iddianame, Uşak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede FETÖ'nün elebaşı, 1 numaralı sanık Fetullah Gülen hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Terörizmin finansmanı' suçlamaları yer aldı. Gülen hakkında diğer sanıkların işlediği suçların ceza miktarlarının da eklenmesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 900 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için de çeşitli hapis cezaları istendi.