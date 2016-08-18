O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

uşak'ta iddianamede 'fetö yemini'

UŞAK'TA İDDİANAMEDE 'FETÖ YEMİNİ'

UŞAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlayanlara yönelik olarak bir yıldır süren soruşturmanın ardından hazırlanan, 13'ü tutuklu 111 sanık hakkındaki iddianamede, örgütün 'yemin metni'ne de yer verildi.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 16:24
Puan Ver : Uşak'ta İddianamede 'fetö Yemini'(0/10)


UŞAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlayanlara yönelik olarak bir yıldır süren soruşturmanın ardından hazırlanan, 13'ü tutuklu 111 sanık hakkındaki iddianamede, örgütün 'yemin metni'ne de yer verildi.

Uşak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015 yılı Eylül ayında başlatıp, 13'ü tutuklu 111 sanık hakkında yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan 2 bin 527 sayfalık iddianame, Uşak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede FETÖ'nün elebaşı, 1 numaralı sanık Fetullah Gülen hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Terörizmin finansmanı' suçlamaları yer aldı. Gülen hakkında diğer sanıkların işlediği suçların ceza miktarlarının da eklenmesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 900 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için de çeşitli hapis cezaları istendi.








Etiketler: Uşak  Ta  İddianamede    Fetö  Yemini      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER