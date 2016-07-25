

Darbe girişimi ardından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda, FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirlediği daha önceden Uşak'ta Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan, 2 yıl önce emekliye ayrılan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü İlhan Peker, Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Tuğrul Eroğlu ve polis memuru Hamdi Çelik'i dün gözaltına aldı.



Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Peker'in 14 Temmuz'da Uşak'a geldiği, darbenin gerçekleşmesi durumunda 15 Temmuz'da Emniyet Müdürlüğü görevine geçeceği, darbenin gerçekleşmemesi üzerine de 16 Temmuz'da Uşak'tan ayrıldığı belirlendi. Uşak'ta darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 7 hakim, 6 savcı, 1 komiser yardımcısı, 1 yüzbaşı, 1 emniyet müdür yardımcısı ve 1 polisle, 1 diş hekimi olmak üzere toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.