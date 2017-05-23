UŞAK'TA FABRİKA YANGINI! ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNDE
Alınan bilgiye göre, Uşak OSB 114'üncü Cadde'deki, Gökhan Karateke ve Ahmet Kül'e ait keçe imalatı yapan Karateke tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İlk etapta işçilerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın büyüyünce bölgeye Uşak Belediyesi ve çevre ilçelerdeki çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, fabrikayı tamamen kaplayan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangında ilk belirlemelere göre 2 işçinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
kaynak:milliyet
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