

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında polise yönelik operasyonda, aralarında bir emniyet müdürü, bir komiser yardımcısının da bulunduğu 12 polis, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.