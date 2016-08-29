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uşak'ta 12 polise gözaltı

UŞAK'TA 12 POLİSE GÖZALTI

UŞAK'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 polis gözaltına alındı.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:45
Puan Ver : Uşak'ta 12 Polise Gözaltı(0/10)


Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında polise yönelik operasyonda, aralarında bir emniyet müdürü, bir komiser yardımcısının da bulunduğu 12 polis, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.








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