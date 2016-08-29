UŞAK'TA 12 POLİSE GÖZALTI
UŞAK'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 polis gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında polise yönelik operasyonda, aralarında bir emniyet müdürü, bir komiser yardımcısının da bulunduğu 12 polis, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar