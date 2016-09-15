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uşaklı kayıp gençten acı haber

UŞAKLI KAYIP GENÇTEN ACI HABER

Uşak'ın Sivaslı İlçesinde, 5 gündür haber alınamayan Ali Akdağ'dan acı haber geldi.Sivaslı ilçesinde Cumartesi gününden bu yana kayıp olan Ali Akdağ (30) Evrenli Parkının üst tarafında bulunan ormanlık bölgede ölü olarak bulundu....

Tarih : 15 Eylül 2016, 13:14
Puan Ver : Uşaklı Kayıp Gençten Acı Haber(6/10)5


Uşak'ın Sivaslı İlçesinde, 5 gündür haber alınamayan Ali Akdağ'dan acı haber geldi.Sivaslı ilçesinde Cumartesi gününden bu yana kayıp olan Ali Akdağ (30) Evrenli Parkının üst tarafında bulunan ormanlık bölgede ölü olarak bulundu....








Etiketler: Uşaklı  Kayıp  Gençten  Acı  Haber    haber

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