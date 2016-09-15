Uşak'ın Sivaslı İlçesinde, 5 gündür haber alınamayan Ali Akdağ'dan acı haber geldi.Sivaslı ilçesinde Cumartesi gününden bu yana kayıp olan Ali Akdağ (30) Evrenli Parkının üst tarafında bulunan ormanlık bölgede ölü olarak bulundu....