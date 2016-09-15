UŞAKLI KAYIP GENÇTEN ACI HABER
Uşak'ın Sivaslı İlçesinde, 5 gündür haber alınamayan Ali Akdağ'dan acı haber geldi.Sivaslı ilçesinde Cumartesi gününden bu yana kayıp olan Ali Akdağ (30) Evrenli Parkının üst tarafında bulunan ormanlık bölgede ölü olarak bulundu....
Uşak'ın Sivaslı İlçesinde, 5 gündür haber alınamayan Ali Akdağ'dan acı haber geldi.Sivaslı ilçesinde Cumartesi gününden bu yana kayıp olan Ali Akdağ (30) Evrenli Parkının üst tarafında bulunan ormanlık bölgede ölü olarak bulundu....
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