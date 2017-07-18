Uşak Valisi Salim Demir, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan 29 şirkete kayyum olarak atandı.



Uşak'ta FETÖ'ye ait 29 şirkete kayyum olarak Uşak valisi Salim Demir atandı. Demir yarından itibaren şirketlerin başına geçecek.



VALİ, 29 ŞİRKETE KAYYUM OLARAK ATANDI



Uşak'ta, 2015 yılında başlayan Fethullahçı Terör Orgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmalar kapsamında, TMSF tarafından el konulan 10 anonim şirket, 18 limitet şirket ve bir ticari işletme olmak üzere toplam 29 şirkete, Uşak Valisi Salim Demir kayyum olarak atandı. Vali Demir'in, atama kararının yarınki Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanması ardından kayyum olarak şirketlerin başına geçeceği belirtildi.



"ŞİRKETLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"



Vali Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlgili Başbakan Yardımcılığı Uşak'ta el konulan 29 şirkete kayyum olarak beni atadı. Karar yarınki ticaret sicil gazetesinde yayınlanacak. Şirketlerin durumlarını sonuca bağlamak için mahkeme kararlarını bekleyeceğiz. İşi yürüteceğiz. Şirketler bağlı bulundukları sektörde çalışmaya devam edecek." dedi.































Kaynak: haberinburada



