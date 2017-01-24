Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

uşak ta fetö den 25 polis tutuklandı

UŞAK TA FETÖ DEN 25 POLİS TUTUKLANDI

Uşak merkezli FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personelinden 25'i tutuklandı.

Tarih : 24 Ocak 2017, 09:22
Puan Ver : Uşak Ta Fetö Den 25 Polis Tutuklandı(8/10)5


Uşak merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personelinden 25'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personeli hakkında karar verildi.



ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen 4 emniyet müdürü, 2 komiser, 6 komiser yardımcısı, 1 başpolis, ve 12 polis "terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından tutuklandı. 1 emniyet müdürü ve 1 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 komiser yardımcısının mahkemesi devam ediyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Uşak  Ta  Fetö  Den  25  Polis  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER