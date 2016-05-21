

Örgüte finans sağlanması iddialarına ilişkin Uşak merkezli, İzmir, Şanlıurfa, Muğla ve Ankara'da 4 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ünün hakim karşısında savunmasının alındığı öğrenildi.







Savunma veren 13 şüphelinin kararlarının sabah açıklanacağı ve mahkeme heyetinin, geriye kalan 13 kişinin sorgusunu da sabaha ertelediği belirtildi.







Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 17 Mayıs'ta 5 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 30'u gözaltına alınmış, 4 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.