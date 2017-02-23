Erdoğan O Dava İçin Talepte Bulundu
Uşak Merkezli Fetö Operasyonunda 39 Gözaltı
Halisdemir'i Şehit Eden Vatan Haini Savunma Yaptı
Darbeci Hainler Mahkemede Çark Etti!
Parkinson Hastalığının Saatini Geri Almak Artık Mümkün
Mourinho'yu F.Bahçe'ye Getirebilir
Kılıçdaroğlu: Gerekli Ders Sandıkta Verilmeli
Bakan'dan Kritik Deprem Uyarısı: Bir An Bile Vakit Geçirmeyin!
Zuhal Topal: Milyon Verseler Satmam
Fransa'daki Pedofili Vakalarında Artış
Benzinde İndirim
Dolarda 3.40, Borsada 93 Bin
Sercan Yıldırım Ve Deniz Yılmaz Affedildi
Metin Özülkü, Cansu Taşkın'ın Dayısıymış
Pakistan'da Patlama: 7 Ölü 15 Yaralı
Chp, Sade Ve Gösterişsiz Bir Kampanya Yürütecek
Yemekten Sonra Çay Kahve İkilisine Dikkat!
24 Eski Tusaş Çalışanı Fetö'den Gözaltına Alındı
Ev Alacaklara Kdv Oyunu
Suikast Girişimi Davasında 'esrarengiz Adam' İddiası

uşak merkezli fetö operasyonunda 39 gözaltı

UŞAK MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 39 GÖZALTI

Uşak merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 23 Şubat 2017, 17:51
Puan Ver : Uşak Merkezli Fetö Operasyonunda 39 Gözaltı(10/10)9


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün dershane ve özel okullarında görev yapan 52 öğretmenin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Uşak merkezli 20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 15'i Uşak'tan 24'ü diğer illerden olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 39 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 13 kişinin arandığı belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Uşak  Merkezli  Fetö  Operasyonunda  39  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER