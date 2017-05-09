UŞAK MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 13 GÖZALTI
Uşak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir ve Manisa illerinde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenilen 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları bildirildi.
kaynak:milliyet
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