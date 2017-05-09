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uşak merkezli 4 ilde operasyon: 13 gözaltı

UŞAK MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 13 GÖZALTI

Uşak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:36
Puan Ver : Uşak Merkezli 4 İlde Operasyon: 13 Gözaltı(9/10)9


Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik  soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele  Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir ve Manisa  illerinde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



 Operasyonda örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenilen 3'ü  kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin  bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları  bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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