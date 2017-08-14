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Usain Bolt, Son Yarışı Öncesi Partiye Katılıp Kadınlarla Dans Etmiş

USAİN BOLT, SON YARIŞI ÖNCESİ PARTİYE KATILIP KADINLARLA DANS ETMİŞ

Kariyerinin son yarışında sakatlanarak yarışı yarıda bırakan Usain Bolt'un, koşudan birkaç gün önce bol alkol alarak sabaha kadar kadınlarla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Usain Bolt, Son Yarışı Öncesi Partiye Katılıp Kadınlarla Dans Etmiş(8/10)4

Londra Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği kariyerinin son koşusunda sakatlanarak yarışı tamamlayamayan 'Olimpiyat efsanesi' Usain Bolt'un, bu koşudan birkaç gün önce bol alkol tüketerek sabaha kadar parti mekanında kaldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Bunun üzerine, başarısızlıkta ünlü atletin gece hayatı merakının etkili olduğu yorumları yapıldı.

SON YARIŞINDAN ÖNCE ALKOL PARTİSİNE KATILDI

İngiliz The Sun gazetesi, Bolt'u içerken ve 3 farklı kadınla dans ettiği görüntüleri ortaya çıkardı. Gece hayatı tutkusuyla bilinen Bolt'un, Batı Londra'da bir arkadaşının evinde sabaha kadar 'partileme' görüntüleri büyük ses getirdi. Bu partiden birkaç gün sonra Londra Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre koşusuna katılan Jamaikalı sporcu, sakatlanarak yarıştan çekildi.

GECE HAYATI YÜZÜNDEN Mİ BIRAKTI?

Ortaya çıkan parti görüntüleri üzerine, ünlü atletin yarış döneminde sağlığına dikkat etmemesinin, kaybetmesine yol açıp açmadığı tartışma konusu oldu.

Londra'da, 100 metre finaline çıkan ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan 'atletizmin yaşayan efsanesi', kötü final için hayranlarından özür dilemişti.

Ünlü atlet, geçen yıl da Rio Olimpiyat oyunları sonrası doğum günü partisinde tanıştığı bir kadınla yatakta çekilen fotoğraflarının basına yansımasıyla gündeme gelmişti.

Sevgilisi Kasi Bennett'i Brezilyalı bir kadınla aldatan Bolt, daha sonra Barbados tatili esnasında kız arkadaşına evlenme teklif etmiş ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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