USAİN BOLT RESMEN FUTBOLCU OLDU!
Dünya ve olimpiyat rekortmeni atlet Usain Bolt, bir futbol takımı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Usain Bolt, atletizm kariyerine son verdikten sonra futbolcu oluyor! Uzun bir süredir konuşulan konu gerçek oldu ve Bolt, bir futbol takımıyla anlaştığını açıkladı.
SÖZLEŞME İMZALADIĞI TAKIMI 27 ŞUBAT'TA AÇIKLAYACAK
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolt, "Bir futbol takımı ile sözleşme imzaladım. 27 Şubat tarihinde bu takımın kim olduğunu söyleyeceğim" dedi.
Bolt, sözleşme haberini Twitter'dan açıklarken gün içinde Twitter'dan Manchester United'ı destekleyen sözler kullanması da dikkat çekti. Bolt için Borussia Dortmund iddiası da vardı.
Kaynak: haberinburada
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