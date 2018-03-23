USAİN BOLT KENDİSİNİ LİONEL MESSİ İLE KIYASLADI
100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni Usain Bolt, Borussia Dortmund'la antrenmanlara resmen başladı. Efsanevi sprinter, kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyasladı.
100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni Usain Bolt, geçtiğimiz yaz Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kariyerini trajik bir biçimde noktalandırmıştı.
4x100 bayrak yarışını tamamlayamayan Bolt, atletizme vedasının ardından hep hayalini kurduğu futbolcu olmak için girişimlere başladı ve Borussia Dortmund ile resmen antrenmanlara çıktı.
Bolt, antrenmanın ilgili odağı olup son derece neşeli görüntüler verirken medyaya yaptığı açıklamalarda da kendisini övmekten geri durmadı.
Jamaikalı eski sprinter, kendisini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı.
"BENDE MESSI GİBİ YETENEKLİ DOĞDUM"
Kendisini Barcelona'nın süperstarı Messi'ye benzeten Bolt, "Tıpkı onun gibi hız ve yetenekle doğmuşum." dedi.
2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarının altın madalyalı ismi, "Messi, çok yetenekli. Ronaldo ise şu anki yerine ulaşmak için çok çalıştı. Oysa ben Messi gibi doğuştan yetenekliyim." dedi.
Bolt, Dortmund'da kendisini neyin beklediğini bilmediğini söylerken "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben çok azimli bir insanım." ifadelerini kullandı.
"MOURINHO'YA BUNU YAPACAĞIMI GÖSTERECEĞİM"
Jamaikalı, Manchester United'da oynamayı çok istediğini bir kez daha yinelerken "Jose Mourinho'ya bunu yapabileceğimi göstereceğim." şeklinde konuştu.
Daha önce duyurduğu gibi Dortmund'la antrenmanlara resmen başlayan efsanevi sporcu, bu fırsatı Puma aracılığıyla yakaladı.
Şu an denenmekte olan yıldız atlet, önümüzdeki haziran ayında kaptanı olduğu Soccer Aid takımıyla bir de gösteri maçına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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