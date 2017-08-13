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Usain Bolt, Kariyerinin Son Yarışında Sakatlanarak Yarış Dışı Kaldı

USAİN BOLT, KARİYERİNİN SON YARIŞINDA SAKATLANARAK YARIŞ DIŞI KALDI

Rekortmen atlet Usain Bolt, kariyerinin son yarışında Dünya Şampiyonası'nda 4x100 metre bayrak yarışında sakatlanarak yarış dışı kaldı. Bolt, sahadan tekerlekli sandalyeyle ayrıldı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Usain Bolt, Kariyerinin Son Yarışında Sakatlanarak Yarış Dışı Kaldı(10/10)6

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerine Jamaika adına son bayrağı alan Usain Bolt sakatlandı. Türkiye dereceye giremezken yarışmayı Büyük Britanya kazandı.

PİSTTEN TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ÇIKTI

Son yarışına çıkan Bolt'un şanssızlığı herkesi üzdü. Sakatlanan Bolt için piste tekerlekli sandalye getirdi. Yarışmada Büyük Britanya birinci olurken ABD ikinci, Japonya ise üçüncü oldu.

TÜRKİYE 7. OLDU

Ramil Guliyev, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'ın temsil ettiği Türkiye, tarihinde ilk kez katıldığı 4x100 metre bayrak yarışı finalini 38,73'lük derecesiyle 7. sırada tamamladı.

Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot ve Nethaneel Mitchell-Blake'in temsil ettiği Büyük Britanya, 37,47'lik süresiyle altın madalya elde etti.

FAVORİ AMERİKA 2. OLDU

Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon ve Christian Coleman'ın yer aldığı ABD, 37,52'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Shuhei Tada, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu ve Kenji Fujimitsu'dan oluşan Japonya ise 38,04 ile bronz madalya kazandı.

USAİN BOLT ÜZDÜ

Usain Bolt, Omar Mcleod, Julian Forte ve Yohan Blake'den oluşan Jamaika ise yarışı tamamlayamadı. Son 100 metreyi koşan olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Usain Bolt, sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.

Bu şampiyonada 100 metrede bronz madalya kazanan Usain Bolt, böylece faal sporculuk hayatına üzücü bir şekilde veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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