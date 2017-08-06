Usain Bolt, kariyerindeki son bireysel yarış olan Dünya Atletizm Şampiyonası 100 metre finalini kaybetti.

ŞAMPİYON GATLİN OLDU

Jamaikalı atlet, kariyerinin son 100 metre yarışını 3. olarak tamamladı ve Justin Gatlin altın madalyayı kazanan isim oldu.

Bolt son yarışını 9.95'lik dereceyle tamamladı. Usain Bolt çıktığı son 28 finalin hepsini kazanmıştı.

Kaynak: haberinburada