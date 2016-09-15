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ÜS BÖLGESİNE SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERE OPERASYON


ÜS BÖLGESİNE SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERE OPERASYON
Tarih : 15 Eylül 2016, 13:04
Puan Ver : Üs Bölgesine Sızmaya Çalışan Teröristlere Operasyon(5/10)2


Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik hava taarruzu ve zırhlı muharebe aracından yapılan atışlar sonucu en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3üncü piyade Tümen komutanlığının sevk ve idaresinde 1'inci Komando Tugayı, 2'nci Hudut Tugayı/Yüksekova ve JÖH birlikleri ile icra edilen operasyonda hava kuvvetleri, kara havacılık ve topçu birlikleri ile sürdürülen operasyon devam etmektedir. 15 Eylül 2016 tarihinde Çukurca /Uzundere Dağbaşı tepeye sızmaya çalışan bir grup BTÖ mensubu teröriste yönelik saat 04:10-04:15 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca yapılan hava taarruzunda ilk tespitlere göre en az 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Grup hava taarruzu karşısında dağılmış ve yaralı teröristleri de bölgeden uzaklaştırmışlardır. Sızma girişiminde bulunan gruba eş zamanlı olarak zırhlı muharebe araçları ile de ateş açılmıştır. Şu ana kadar operasyonlarda etkisiz hale gelen terörist sayısı 201 olmuştur" ifadelerine yer verildi.








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