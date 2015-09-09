Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince dün gece yapılan operasyonda, soğan yüklü bir TIR'da 5,5 ton plastik patlayıcı ele geçirildi.



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince dün gece yapılan operasyonda, 32 DG ... plakalı bir TIR'ın içerisinde soğan çuvalları arasına gizlenmiş 5,5 ton patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.