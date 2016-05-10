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URFA'DA ÇATIŞMA


URFA'DA ÇATIŞMA
Tarih : 10 Mayıs 2016, 15:30
Puan Ver : Urfa'da Çatışma(9/10)11


Vaka, öğleden sonra Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 6'ncı kilometresinde Kabahaydar Madurumlasi yakınlarında ortaya geldi. Polis, otomatik silahlı ve bombalı PKK'lı teröristlerin eylem uygulamak amacıyla şehire geleceği bilgi kapasitesi üstüne şehir girişinde kontrol noktası yarattı.



Ekipler, gelen kuşkuli olarak dşayetlendirilen vasıtaları durdurarak aradı. Polisin, program noktasında kuşkulenerek durdurmak istediği sürücüsü öğrenilemeyen 72 EP 364 plakalı mavi renkli otomobilden ateş açıldı.








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