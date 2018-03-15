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Urfa Kalesi'nden düşüp ölmüştü, kızı isyan etti: Herkes gırgır geçiyor

URFA KALESİ'NDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞTÜ, KIZI İSYAN ETTİ: HERKES GIRGIR GEÇİYOR

Kalede fotoğraf çektirmek için poz verirken kayalıklara düşerek ölen Şanlıurfalı babanın kızı, sosyal medyayı eleştirerek isyan etti: Babam öldü, herkes gırgır geçiyor!

Tarih : 15 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Urfa Kalesi'nden Düşüp Ölmüştü, Kızı İsyan Etti: Herkes Gırgır Geçiyor(10/10)6

Şanlıurfa'da tarihi Urfa Kalesi'nde manzara fotoğrafı için poz veren 38 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Dağ, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Halil Dağ'ın talihsiz ölümünün ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Görüntülere yapılan yorumlar aileyi çok yıpratmış. Abla A. sosyal medyayı eleştirdi ve "Babam öldü, herkes gırgır geçiyordu. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek mesaj attım, 'Neden yapıyorsunuz?' dedim, cevap gelmedi" dedi.

BİRİ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ DİĞERİ AYNI YERDEN DÜŞTÜ

Halil Dağ 338 yaşında, 8 çocuk sahibiydi. 1 Ocak tarihinde, doğum gününde Urfa Kalesi'nden atladığı sırada 2 minarenin arasında poz vermek isterken 26 metrelik uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. Kazanın ardından; Dağ'ın kızlarından 16 yaşındaki S. ile ablası A., olaydan aylar sonra Urfa Kalesi'ne gitti. Abla A. "Intihar etmek istedim" dedi, S. ise kaleye tırmanırken, yükseklik korkusu olduğundan gözünü kapattığı sırada kendini 5 metrelik yükseklikten aşağıda buldu.

"SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARA ÖLÜM ACISI KADAR ÜZÜLÜYORUZ"

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre, sosyal medyadaki alaycı ifadeler Dağ ailesini rahatsız etmiş. Eşinin şok ölümüyle birlikte 450 bin TL'lik ev borcuyla karşıya karşıya kaldıklarını, sosyal medyadaki yorumlara da ölüm acısı kadar üzüldüklerini söyleyen anne K. Dağ, "Kalede önlem alınsın" dedi.

"HALİL'İN VİDEOSUNU ÇEKEN ARKADAŞI, 35 BİN LİRALIK BORCUNU İSTEDİ"

Anne, eşinin ölümünden sonra borçluların kapıya dayanmasına da isyan etti: "Kaleye çıktığı iki arkadaşıyla çok yakındı. Halil'in videosunu çeken arkadaşı, taziyenin ikinci günü evimize gelip 35 bin liralık borcunu istedi. 3 aydır ev kredimizi ödeyemedik."

"KIZLARIM İZLEDİKÇE ÇIĞLIK ATIYORDU, ŞİMDİ İÇLERİNE KAPANDILAR"

K. Dağ, olay gününü ise şöyle anlattı:

"Eşimin doğum günüydü, un helvasını çok severdi. Akşam sürpriz yapacaktık. Arkadaşları kaleye çağırmış. 2 minarenin arasında atladığı sırada fotoğrafı olsun istemiş. Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlardı, şimdi içlerine kapandılar."

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aileye psikolojik desteğin yanı sıra çocukların servis ücretlerini karşılayacakları sözünü verdi. Ekinci, olay yerindeki güvenlik önlemleri ihmali iddiasıyla ilgili ise kurul kararları olmadan değişiklik yapılamadığını söyledi.

"O YORUMLARIN HEPSİNE CEVAP YAZDIM"

Sağlık lisesi mezunu 19 yaşındaki A. Dağ, sosyal medyadaki yorumlar sonrası kardeşleri ve kendisinin içlerine kapandıklarını anlattı: "Taziyenin ikinci günü babamın düştüğü yere gittim. Kaleye çıkmadım ama o düşme anının videosu aklıma geldiğinde bittim, ben de atlamak istedim. Oraya gelen kuzenim sayesinde vazgeçtim. Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek bakıp mesaj attım. 'Neden böyle yapıyorsunuz?' dedim, hiçbirinden cevap gelmedi."

"ARTIK UYUYAMIYORUM, ÇOK İZLEDİM AMA ARTIK BAKAMIYORUM"

Geçen hafta babasının öldüğü yerde düşerek yaralanan 16 yaşındaki kızı S. Dağ ise "Bir daha böyle bir şeyi yapmamak konusunda kendime söz veremiyorum. Artık uyuyamıyorum. Telefonumda fotoğrafları ve videosu duruyor. Çok izledim ama artık bakamıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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