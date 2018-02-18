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Üreticinin yüzü güldü! Tarlada bile 5 liraya satılıyor

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ! TARLADA BİLE 5 LİRAYA SATILIYOR

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz üreticilerinin yüzü gülüyor. Bugüne kadar üreticisine 2 TL'nin üzerinde kazandırmayan yeşil muz, bu yıl bahçede 5 liradan alıcı buldu.

Tarih : 18 Şubat 2018, 16:20
Puan Ver : Üreticinin Yüzü Güldü! Tarlada Bile 5 Liraya Satılıyor(7/10)3

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz üreticilerinin yüzü gülüyor. Akdeniz'in güney yamaçlarında, mikroklima iklime sahip bölgelerde, zor koşullarda açık alanlarda yetiştirilen doğal ve hoş kokulu yerli muzlar, bu yıl rekor fiyatlarda müşteri buldu. Bugüne kadar üreticisine 2 TL'nin üzerinde kazandırmayan yeşil muz, bu yıl bahçede 4 ila 5 lira arasında alıcı buldu, manav tezgahlarına 7-8 liradan satıldı. Tarihinde hiç bu kadar yüksek fiyattan alıcı bulmayan muz, haliyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

"BU SENE EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Yaklaşık 40 yıldır ailece muz ürettiklerini belirten İsmet Çabuk, "Bu sene yüzümüz güldü. Her yıl 2 liradan yukarıya muz satamazdık. Bu yıl 4 lira 5 liraya kadar bahçede muz sattık. Hasadımız çok güzel, meyvelerimiz de gördüğünüz gibi çok güzel" dedi.

Eşi İsmet Çabuk'un en büyük destekçisi olan Ayşe Çabuk ise zor koşullarda doğal muz ürettikleri belirterek, "Görüyorsunuz sırtımızda muz dalı çekiyoruz ama bu yıl emeğimizin karşılığını çok şükür aldık. Özellikle annelerden çocuklarına doğal ve organik Gazipaşa muzunu yedirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

"BU FİYATTAN MUZ SATILDIĞINI HİÇ DUYMADIK"

Üretici Eyüp Çabuk ise 20 yıldır babadan kalma muz üretimi yapığını ve bu fiyatları ilk kez gördüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayı nedeniyle bu yıl muz rekoltesinde kısmi düşüş yaşandığını vurgulayan Çabuk, "Bu rekolte düşüklüğünü çok şükür fiyatla kapattık. Gazipaşa'da muz 1950'lerden bu yana üretiliyor. Biz atadan kalma mesleğimizi yapıyoruz. Bu fiyatlara muz satıldığını hiç duymadık, görmedik. Bu durum herkesi memnun etti" şeklinde konuştu.

Kestikleri muzları omuzlarında bir alana toplayan ve daha sonra kamyonete yükleyen Çabuk ailesi, muzları paketlenmek ve depolanmak üzere muz sarartma tesisine gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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