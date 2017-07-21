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Üreme Dönemindeki Denizanaları Havaların Isınmasıyla Körfez'e Akın Etti

ÜREME DÖNEMİNDEKİ DENİZANALARI HAVALARIN ISINMASIYLA KÖRFEZ'E AKIN ETTİ

İzmir'de havaların ısınmasıyla birlikte Birinci Kordon kıyıları, denizanalarının istilasına uğradı. Üreme dönemi olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bunun doğal bir olgu olduğunu vurguladı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Üreme Dönemindeki Denizanaları Havaların Isınmasıyla Körfez'e Akın Etti(5/10)1

İzmir'de havaların ısınmasıyla birlikte Birinci Kordon kıyıları, denizanalarının istilasına uğradı. Denizanası sayısındaki artışın normal olduğuna, ilkbahar sonu yaz başlangıcının için üreme dönemi olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bunun doğal bir olgu olduğu vurguladı.

İZMİR KÖRFEZİ DENİZANALARIYLA DOLDU

İzmir Körfezi'nde her yaz sıcaklarla birlikte deniz suyunun ısınmasıyla, denizanaları ortaya çıkıyor. Birinci Kordon sahili de yine denizanalarıyla doldu. Denizanası sayısındaki artışın normal olduğuna, ilkbahar sonu yaz başlangıcının için üreme dönemi olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bunun doğal bir olgu olduğu vurguladı.

"ORGANİK MADDE ZENGİNİ SULARDA ÇOK FAZLA ÜREYEBİLİRLER"

Uzmanlar, "Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. İzmir Körfezi de böyle bir yer. Yaygın türleri olan aurelia aurita çok zehirli bir tür değil. Daha zehirli olanları da var, ancak onlar aşırı üremezler. Deniz anasının yakıcı kapsülleri vardır, ciltle temasında yanma etkisi yaratır. Alerjik durumlarda durum daha kötü olabilir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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