

Ortadoğu'nun en güvenli ülkelerinden Ürdün'de Sabah saatlerinde bir mülteci kampına silahlı saldırı gerçekleşti.







Başkent Amman'ın dışındaki Bakaa mülteci kampını hedef alan saldırganlar, beş kişiyi öldürdü. Kamptaki istihbarat servisi ofisininin hedef alındığı saldırıda ölenlerden en az üçü Ürdün istihbarat servisinden.







Amman'ın kuzeyindeki kampta gerçekleşen saldırı sabah saat 07.00 sularında meydana geldi.







Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed Mumani, gizli servis ofisini hedef alan saldırıyı 'alçak'ça olarak niteledi.







Bakaa kampı, 1967 Arap-İsrail savaşından sonra 1968 yılında Filistinli mülteciler için kurulmuştu.







BM rakamlarına göre, kamptaki 26 bin sığınmacı beş binden fazla çadırda barınıyor.