Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

URDAER OKUR KIBRIS'TA GÖZALTINA ALINDI!


URDAER OKUR KIBRIS'TA GÖZALTINA ALINDI!
Tarih : 30 Mart 2017, 15:53
Puan Ver : Urdaer Okur Kıbrıs'ta Gözaltına Alındı!(9/10)12


Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, KKTC'de Ercan Havaalanı'nda üzerinde 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yurdaer Okur'un yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.



Karadayı dizisinde Savcı Turgut Akın rolüyle akıllarda kalan ve birçok dizide oynayan ünlü oyuncu Yurdaer Okur KKTC'nin Ercan Havalimanı'nda üzerinde bir gram hintkeneviri (esrar) bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.



HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK





 



 



 



 



kaynak:hurriyet






Etiketler: Urdaer  Okur  Kıbrıs  Ta  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER