Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

uraz kaygılaroğlu nasıl 64 kilo verdiğini açıkladı!

URAZ KAYGILAROĞLU NASIL 64 KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI!

Pis Yedili dizisinde Canburger olarak tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu, 3 Adam'a katıldı ve nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte Kaygılaroğlu'un kilo verme macerası.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:17
Puan Ver : Uraz Kaygılaroğlu Nasıl 64 Kilo Verdiğini Açıkladı!(9/10)6


Pis Yedili dizisinde Canburger olarak tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu dün akşam 3 Adam'a katıldı ve nasıl kilo verdiğini anlattı. İşte detaylar...

 

İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisi ile karşımıza çıktı. O dönemlerde çok kilolu olan Uraz Kaygılaroğlu dün akşam 3 Adam'a katılarak nasıl kilo verdiğini anlattı.



Uraz Kaygılaroğlu'nun kilo verme konusu İbrahim Büyükak'ın 'Tıbbi bir operasyon geçirdin mi?' sorusuyla başladı ve ardından Uraz anlatmaya başladı. İşte konuşmadan kesitler:


 


'EĞİL DE BİR GÖBEĞİNE BAK'

 

"Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim.Sonra baktım yine kiloluyum. Yine yemeye başladım. Ama annem artık sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı.

 

Böylece benim diyet sürecim başladı ve 2 sene sürdü. 140 kilodan 76 kiloya indim."


 


 


 


kaynak:gazetevatan





Etiketler: Uraz  Kaygılaroğlu  Nasıl  64  Kilo  Verdiğini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER