

Pis Yedili dizisinde Canburger olarak tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu dün akşam 3 Adam'a katıldı ve nasıl kilo verdiğini anlattı. İşte detaylar...







İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisi ile karşımıza çıktı. O dönemlerde çok kilolu olan Uraz Kaygılaroğlu dün akşam 3 Adam'a katılarak nasıl kilo verdiğini anlattı.



Uraz Kaygılaroğlu'nun kilo verme konusu İbrahim Büyükak'ın 'Tıbbi bir operasyon geçirdin mi?' sorusuyla başladı ve ardından Uraz anlatmaya başladı. İşte konuşmadan kesitler:







'EĞİL DE BİR GÖBEĞİNE BAK'







"Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim.Sonra baktım yine kiloluyum. Yine yemeye başladım. Ama annem artık sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı.







Böylece benim diyet sürecim başladı ve 2 sene sürdü. 140 kilodan 76 kiloya indim."















kaynak:gazetevatan