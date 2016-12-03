

Vücudun kimya laboratuvarı olan karaciğerin, fonksiyonlarını kaybederek iş göremez hâle düşmesi anlamına gelen karaciğer yetmezliğinin unutkanlıkla belirti verebileceği bildirildi. Antalya'da düzenlenen 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası toplantısında karaciğer yetmezliğinin yaygın bir problem olduğunu ve her yıl dünyada 1 milyon kişinin bu hastalık yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Birol Özer “Karaciğer yetmezliğinin en önemli sebebi hepatitler, mantar ve ilaç zehirlenmeleri ile karaciğer yağlanmasıdır. Zehirlenme dışındaki yetmezlikler belirti vermeden gelişir” dedi.



Karaciğerin metabolizmanın beyni olduğunu anlatan Prof. Dr. Özer “Yüzde 30'luk bir karaciğer yüzde 100'ünün işini görebilir. Karaciğerin fonksiyonu yüzde 30'un altına düştüğünde karaciğer yetmezliği belirtileri görmeye başlarız. Gerçek yetmezlik yüzde 10'un altına düşmesidir ki, bu, kişilerin ortalama hayat beklentisi 1 yılın altındadır” dedi.



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Karaciğer yetmezliğinin erken dönemde belirti vermediğini belirten Prof. Dr. Birol Özer, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan ilk belirtinin şuur kaybı ve hafıza dalgalanmaları olduğunu söyledi. Karaciğer yetmezliği gelişen kişinin yazı yazarken zorlandığını, unutkanlıkların geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Özer “Hastalık ilerledikçe hâlsizlik, iştahsızlık, bulantı- kusma, deride ve gözlerde sararma, güçsüzlük, kilo kaybı, bacaklarda ve karında sıvı birikimi, artmış kanama eğilimi ve kaşıntı görülebilir. Karaciğer kanı temizleyemediği için zararlı maddeler özellikle beyinde birikir. Bu da hafıza ile ilgili belirtilere sebep olur. Bu sebeple şuur dalgalanmaları özellikle önemlidir. Hasta yazı yazarken zorlanmaya başlar, yazısı bozulur, refleksleri azalır” dedi.



TEK ÇARE NAKİL



Son dönem karaciğer yetmezliğinin ilacı olmadığını anlatan Prof. Dr. Özer, şöyle devam etti: Böbrek yetmezliğinde diyalizle hasta hayatını sürdürebilir. Ancak karaciğer yetmezliğinde böyle bir şans yok. Tek çare organ naklidir.



OBEZİTE KARACİĞERİN AZILI DÜŞMANI



Karaciğer yetmezliğinin sebeplerinden birinin de alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Birol Özer “Karaciğerdeki yağ miktarının, kendi ağırlığının yüzde 5'ini geçmesi durumunda hastalık ortaya çıkar. Yağlı karaciğerin en önemli sebebi obezitedir. Tedavisi ise kilo vermektir. Ancak buradaki kilit nokta obezitenin derecesine göre ayda en fazla 3-4 kilo vermektir. Bazı hastalar çok acele ederler ve daha fazla kilo vermek isterler. Hızlı kilo vermek de karaciğerin yağlanmasına sebep olabilir” dedi.



10 KİŞİDEN 7'Sİ MİDESİNDEN ŞİKAYETÇİ



Türkiye'de mide ve bağırsak hastalıklarının çok yaygın olduğunu söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor “Ülkemizde her 10 kişinin 7'si sindirim sistemi hastalığı dediğimiz mide ve bağırsak hastalığı var. Neredeyse her 5 kişiden birinin reflüsü var. Bunların yanı sıra toplumun yüzde 15'i hazımsızlık, yüzde 9'u kabızlık, yüzde 3'ü de altına abdest kaçırma gibi son derece önemli bir sağlık sorunu yaşıyor.Buna karşılık, Türkiye'de 768 olan sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen gastroenteroloji uzmanı sayısının da giderek azalıyor” dedi.







kaynak:türkiyegazetesi