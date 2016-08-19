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unutulmaz filmin yönetmeni öldü

UNUTULMAZ FİLMİN YÖNETMENİ ÖLDÜ

‘Love Story' filminin efsane yönetmeni 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:14
Puan Ver : Unutulmaz Filmin Yönetmeni Öldü(0/10)


Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin eski başkanı ve Oscar adayı usta yönetmen Arthur Hiller hayatını kaybetti. Hiller, Los Angeles'ta doğal sebeplerle 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. 50 yıllık kariyeri boyunca 33 önemli filme imza atan Hiller, en çok "Love Story" (Aşk Hikâyesi) filmiyle tanınıyordu. Unutulmaz bir aşk hikayesini anlatan film, 1971'de En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu dahil olmak üzere 7 dalda Oscar'a aday olmuştu.








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