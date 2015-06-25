UNUTULAN FOTOĞRAF MAKİNESİ UÇAK İNDİRDİ!
292 yolcusuyla Atatürk Havalimanı 'ndan kalkan TK-01 sayılı Boeing 777-300 tipi, TC-JJG kuyruk tescilli uçağın koltuk altında sahipsiz bir fotoğaf makinesi bulundu.
Bunun üzerine, uçağın kaptan pilotu kalkıştan 4 saat sonra tedbir amacıyla saat 16.45'te Kopenhag Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
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