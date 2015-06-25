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UNUTULAN FOTOĞRAF MAKİNESİ UÇAK İNDİRDİ!


UNUTULAN FOTOĞRAF MAKİNESİ UÇAK İNDİRDİ!
Tarih : 25 Haziran 2015, 19:46
Puan Ver : Unutulan Fotoğraf Makinesi Uçak İndirdi!(7/10)9


292 yolcusuyla Atatürk Havalimanı 'ndan kalkan TK-01 sayılı Boeing 777-300 tipi, TC-JJG kuyruk tescilli uçağın koltuk altında sahipsiz bir  fotoğaf makinesi bulundu.



Bunun üzerine, uçağın kaptan pilotu kalkıştan 4 saat sonra tedbir amacıyla saat 16.45'te Kopenhag Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.








Etiketler: Unutulan  Fotoğraf  Makinesi  Uçak  İndirdi    haber

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