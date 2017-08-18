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Unutkanlığın böylesi! Bankadaki 83 milyon lira unutuldu

UNUTKANLIĞIN BÖYLESİ! BANKADAKİ 83 MİLYON LİRA UNUTULDU

Bankalarda, 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili çağrılara rağmen yaklaşık 83 milyon lira unutulurken, en talihsiz kişi ise bankada 434 bin lirasını bırakan oldu.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Unutkanlığın Böylesi! Bankadaki 83 Milyon Lira Unutuldu(10/10)6

Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatının tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor.

83 MİLYON TL TMSF'YE KALDI

Bankalar, bu kapsamda zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımladı. Zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerin, 15 Haziran 2017'ye kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmaları gerektiği bildirildi. Yapılan duyurulara karşın sadece bazı hesap sahipleri bankalara başvurdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) alınan bilgiye göre, yüz binlerce mudinin unuttuğu hesaplarda 83 milyon lira kaldı.

529 BİN HESAP BULUNUYORDU

2016 sonu itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan 528 bin 876 hesap bulunuyordu. Bu hesapların 437 bin 317'sini mevduat, 4 bin 751'ini katılım fonu hesabı ve 86 bin 808'ünü de alacaklar oluşturdu.

30 BİN KİŞİ 32 MİLYON LİRASINI GERİ ALDI

Toplam 528 bin 876 hesapta mevduat, katılım fonu ve alacaklara ilişkin muhtelif döviz cinsinden TL karşılığı yaklaşık 115 milyon lira unutulmuştu.

Yapılan duyuruların ardından sadece 30 bin 535 kişi bankalara başvurdu ve unuttuğu 32 milyon lirasını geri aldı. 498 bin 341 hesapta unutulan 83 milyon lira ise TMSF'ye devredildi.

Devlet kurumlarının bile unutulmuş hesabı var

Zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilen hesaplar arasındaki en yüksek miktarın ise 434 bin lira olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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