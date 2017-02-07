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Unutkanlığa Karşı Bire Bir
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unutkanlığa karşı bire bir

UNUTKANLIĞA KARŞI BİRE BİR

Troidin az çalışmasından kansızlığa, depresyondan alzheimera kadar birçok nedeni olan unutkanlık can sıkıyor. İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, unutkanlığa karşı meyve salatası öneriyor:

Tarih : 07 Şubat 2017, 09:20
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Troidin az çalışmasından kansızlığa, depresyondan alzheimera kadar birçok nedeni olan unutkanlık can sıkıyor. İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, unutkanlığa karşı meyve salatası öneriyor:



"1 kabuklu elma, 8-10 kuru yaban mersini, 3 kuru erik, 1 ince dilim karpuz, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 10-12 böğürtlen, 3 kaju, 2 ceviz. Malzemeleri sırasına göre karıştırın. Hazırladığınız meyve salatasını 2 ay, ilk 10 gün her gün tüketin.



Sonraki 50 gün ise, gün aşırı olmak üzere her akşam yemeğinden 2 saat sonra mutlaka yiyin. Salata ile ilk 10 günde 2 kez, sonraki 50 günde 5 kez, akşam yemeğinde somon, sardalye veya uskumru tüketin."



 



kaynak:sabah








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