Troidin az çalışmasından kansızlığa, depresyondan alzheimera kadar birçok nedeni olan unutkanlık can sıkıyor. İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, unutkanlığa karşı meyve salatası öneriyor:



Troidin az çalışmasından kansızlığa, depresyondan alzheimera kadar birçok nedeni olan unutkanlık can sıkıyor. İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, unutkanlığa karşı meyve salatası öneriyor:



"1 kabuklu elma, 8-10 kuru yaban mersini, 3 kuru erik, 1 ince dilim karpuz, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 10-12 böğürtlen, 3 kaju, 2 ceviz. Malzemeleri sırasına göre karıştırın. Hazırladığınız meyve salatasını 2 ay, ilk 10 gün her gün tüketin.



Sonraki 50 gün ise, gün aşırı olmak üzere her akşam yemeğinden 2 saat sonra mutlaka yiyin. Salata ile ilk 10 günde 2 kez, sonraki 50 günde 5 kez, akşam yemeğinde somon, sardalye veya uskumru tüketin."







kaynak:sabah