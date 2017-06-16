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ünlüleri kandıran sahte prens yakalandı

ÜNLÜLERİ KANDIRAN SAHTE PRENS YAKALANDI

İtalya'da yıllardır kendilerini "Karadağ ve Makedonya Prensi Stefan Cernetic" ve "Makedonya Büyükelçisi" olarak tanıtarak bedava lüks tatiller, resmi yetkililerle görüşmeler yapan, Pamela Anderson'ın da aralarında yer aldığı ünlülere sahte unvanlar dağıtan iki kişi yakalandı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:42
Puan Ver : Ünlüleri Kandıran Sahte Prens Yakalandı(5/10)4


İtalya'da yıllardır kendilerini "Karadağ ve Makedonya Prensi Stefan Cernetic" ve "Makedonya Büyükelçisi" olarak tanıtarak bedava lüks tatiller, resmi yetkililerle görüşmeler yapan, Pamela Anderson'ın da aralarında yer aldığı ünlülere sahte unvanlar dağıtan iki kişi yakalandı.



BBC'nin haberine göre, sahte prens C.S. (57) ile 'büyükelçisi' S.S. (63), geçen yaz yaptıkları lüks tatilin ardından yakayı ele verdi. İki dolandırıcının İtalya'nın güneyindeki 5 yıldızlı bir otelde yaptığı tatilin faturası, otel yönetimi tarafından Makedonya Büyükelçisi'ne yollandı. Büyükelçiliğin İtalyan Dışişleri Bakanlığı'na ihbarı üzerinde de soruşturma başlatıldı. Evlerinde sahte belge ve nişanlar bulunan ikilinin, Monaco Prensi ve Vatikan Devlet Sekreteri'ni de kandırmayı başardıkları belirtildi.



 



kaynak:Sabah








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