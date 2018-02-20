New York'ta yeni şube açan Nusret Gökçe, eski İngiliz futbolcu David Beckham ve 3 çocuğunu ağırlamıştı. Nusret'in dükkanına gelsinler diye ünlülere 400 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Nusret'ten iddialara cevap geldi.

ABRAMOVİÇ İLE CEVAP VERDİ

Ünlü isimlerle para karşılığında restoranının reklamını yaptığı iddia edilen Nusret, bu haberlere dünyaca ünlü iş adamı Roman Abramoviç ile poz vererek cevap verdi.

"BU DA MI REKLAM?"

İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nün de sahibi olan Roman Abramoviç'le fotoğraf çektiren Nusret, fotoğrafı "Bu da mı PR?" notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım:

Nusret'in David Beckham pozu:

Kaynak: haberinburada