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'Ünlülere para yağdırıyor' iddialarına Nusret'ten fotoğraflı yanıt

'ÜNLÜLERE PARA YAĞDIRIYOR' İDDİALARINA NUSRET'TEN FOTOĞRAFLI YANIT

Geçtiğimiz günlerde David Beckham'ı restoranında ağırlayan Nusret'in İngiliz futbolcuya para verdiği iddia edilmişti. Nusret Chelsea kulübü başkanıyla fotoğraf paylaşıp iddiaları yalanladı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 08:20
Puan Ver : 'ünlülere Para Yağdırıyor' İddialarına Nusret'ten Fotoğraflı Yanıt(7/10)3

New York'ta yeni şube açan Nusret Gökçe, eski İngiliz futbolcu David Beckham ve 3 çocuğunu ağırlamıştı. Nusret'in dükkanına gelsinler diye ünlülere 400 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Nusret'ten iddialara cevap geldi.

ABRAMOVİÇ İLE CEVAP VERDİ

Ünlü isimlerle para karşılığında restoranının reklamını yaptığı iddia edilen Nusret, bu haberlere dünyaca ünlü iş adamı Roman Abramoviç ile poz vererek cevap verdi.

"BU DA MI REKLAM?"

İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nün de sahibi olan Roman Abramoviç'le fotoğraf çektiren Nusret, fotoğrafı "Bu da mı PR?" notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım:

Nusret'in David Beckham pozu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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