'ÜNLÜLERE PARA YAĞDIRIYOR' İDDİALARINA NUSRET'TEN FOTOĞRAFLI YANIT
Geçtiğimiz günlerde David Beckham'ı restoranında ağırlayan Nusret'in İngiliz futbolcuya para verdiği iddia edilmişti. Nusret Chelsea kulübü başkanıyla fotoğraf paylaşıp iddiaları yalanladı.
New York'ta yeni şube açan Nusret Gökçe, eski İngiliz futbolcu David Beckham ve 3 çocuğunu ağırlamıştı. Nusret'in dükkanına gelsinler diye ünlülere 400 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Nusret'ten iddialara cevap geldi.
ABRAMOVİÇ İLE CEVAP VERDİ
Ünlü isimlerle para karşılığında restoranının reklamını yaptığı iddia edilen Nusret, bu haberlere dünyaca ünlü iş adamı Roman Abramoviç ile poz vererek cevap verdi.
"BU DA MI REKLAM?"
İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nün de sahibi olan Roman Abramoviç'le fotoğraf çektiren Nusret, fotoğrafı "Bu da mı PR?" notuyla paylaştı.
İşte o paylaşım:
Nusret'in David Beckham pozu:
Kaynak: haberinburada
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