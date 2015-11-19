

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Gülben Ergen'den reyting rekoru kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizine sert eleştiriler geldi. Demet akalın sosyal medyada ‘kuma' kavramını dizi de olsa görmeye dayanamadığını yazdı. Gülben Ergen'de iki eşli yaşamı normalleştirilmesini eleştirdi.



Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır'ın ve Tarik Ünluoglu'nun yer aldığı ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' seveni ve sevmeyeniyle gündemin en popüler dizileri arasındaki yerini aldı.







Dizide Oktay Kaynarca rolü gereği çocuk denecek yaşta yeraltı dünyasına girmiş Hızır Çakirbeyli ve ailesinin hikayesine yer verilmiştir. Yer altı dünyasına küçük yaşlarda girmiş Çakır, haksızlıklara baş kaldıran tam bir sevda adamı… Hayatındaki tüm kadınlar onun için değerlidir ve iki kadın arasında kalmıştır. Annesi, karısı, kızı, sevgilisi… Her birini ayrı ayrı sever ve korur. Dizide iki kadını da seven Çakır'ın sevgilisinden çocuğu olacak…







Diziler toplumların aynası derler; sizce de Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi diziler yetişme çağındaki çocukları silaha, kabadayılığa yöneltmiyor mu? Şiddet olduğu gibi, çarpık ilişkiler de toplumsal değerlere aykırı… En büyük örneğini Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aşkı Memnu'da görmüştük…







