

Makyaj sanatçısı Merve Keşci, bundan 8 yıl önce başladığı makyaj serüveninde basamakları hızla ve başarıyla çıkarak , son zamanlarda moda dünyasının adından söz edilen isimleri arasına girdi.



Defilelerin ve moda çekimlerinin aranan makyözü Merve Keşci, başarısının sırrını çok çalışmaya ve işini severek yapmaya bağladığını söyledi.







25 yaşındaki başarılı makyöz, yurt dışına seyahat etmeyi ve bu seyahatlerinde kendi işiyle ilgili trend ve yenilikleri de takip etmeyi sevdiğini belirtti.



2016 yılı makyaj trendleri hakkında ise; makyajda sıfır renk kuralının geçerliliğini koruduğunu,cilt rengine uygun şeftali tonlarının 2016 yılında makyaj tarzı olarak ön plana çıktığını belirtiyor.



Kırmızı ve bordo ruj yine hayatımızda. Doğal görünüm, gözlerde ise klasik hale gelen smokey eyes dediğimiz dumanlı göz makyajı yine çok moda.



























