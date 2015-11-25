O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ünlüler makyaj sanatçısı merve keşci'nin ellerinde

ÜNLÜLER MAKYAJ SANATÇISI MERVE KEŞCİ'NİN ELLERİNDE

Makyaj sanatçısı Merve Keşci, bundan 8 yıl önce başladığı makyaj serüveninde basamakları hızla ve başarıyla çıkarak , son zamanlarda moda dünyasının adından söz edilen isimleri arasına girdi.

Tarih : 25 Kasım 2015, 19:46
Puan Ver : Ünlüler Makyaj Sanatçısı Merve Keşci'nin Ellerinde(5/10)14


Makyaj sanatçısı Merve Keşci,  bundan 8 yıl önce başladığı makyaj serüveninde basamakları hızla ve başarıyla çıkarak , son zamanlarda  moda dünyasının adından söz edilen isimleri arasına girdi.

Defilelerin  ve moda çekimlerinin aranan makyözü Merve Keşci, başarısının sırrını çok çalışmaya ve işini severek yapmaya bağladığını söyledi.



25 yaşındaki başarılı  makyöz, yurt dışına seyahat etmeyi ve bu seyahatlerinde kendi işiyle ilgili trend ve yenilikleri de takip etmeyi sevdiğini belirtti.

2016 yılı makyaj trendleri hakkında ise; makyajda sıfır renk kuralının geçerliliğini koruduğunu,cilt rengine uygun şeftali tonlarının 2016 yılında makyaj tarzı olarak ön plana çıktığını belirtiyor.

Kırmızı ve bordo ruj yine hayatımızda. Doğal görünüm, gözlerde ise klasik hale gelen smokey  eyes dediğimiz dumanlı göz makyajı  yine çok moda.



 




















Etiketler: Ünlüler  Makyaj  Sanatçısı  Merve  Keşci  Nin  Ellerinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER