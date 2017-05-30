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ünlüler, ece'nin yürüyebilmesi için seferber oldu

ÜNLÜLER, ECE'NİN YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN SEFERBER OLDU

SMA'yla mücadele eden 2,5 yaşındaki Ece Boyacıoğlu'nun ilk etaptaki tedavisi için gereken 561 bin doların bulunması için başlatılan bağış kampanyasına her kesimden destek yağıyor

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:00
Puan Ver : Ünlüler, Ece'nin Yürüyebilmesi İçin Seferber Oldu(5/10)7


Bir çeşit kas hastalığı olan SMA'yla (Spinal Muskular Atrofi) mücadele eden 2,5 yaşındaki Ece Boyacıoğlu'nun ilk etaptaki tedavisi için gereken 561 bin doların (yaklaşık 2 milyon TL) bulunması için başlatılan bağış kampanyasına her kesimden destek yağıyor.



27 Nisan 2017 günü teyzesinin çağrısıyla başlayan ve sosyal medyada hızla yayılan kampanyada son düzlüğe gelindi.



İstanbul'da, 16 aylıkken SMA tanısı konulan Ece'nin hikâyesini artık pek çok kişi biliyor. 2,5 yaşındaki küçük Ece, bir çeşit kas hastalığı olan SMA yüzünden yürüyemiyor. Ece'nin yaklaşık 2 milyon TL ilaç parasını karşılamak amacıyla teyzesinin başlattığı kampanyanın adı "Ece'ye Umut Ol". Bu isimle web sitesi ve sosyal medya hesapları da bulunuyor. 4 haftada Ece için 1,5 milyon TL toplandı ancak ilaç siparişinin verilebilmesi için bugün itibariyle 1 milyon 591 TL toplandı ancak halen 400 Bin TL'ye ihtiyaç var.



Ünlü isimler de "Eceye Umut Ol" kampanyasını geniş kitlelere duyurmak üzere destek oldu. Tiyatro ve dizi oyuncuları ise Ece için meydan okuma videoları çekerek bir çok kişiyi kampanyaya dahil etti.



Kampanyaya destek vermek için son olarak başarılı sporculardan Melih Mahmutoğlu, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Can Maxim Mutaf, Furkan Aldemir, Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun çağrı yaptı.

 



 



kaynak:habertürk








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