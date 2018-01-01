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Ünlüler 2018 mesajlarını paylaştı: Coşkuyla, tutkuyla, aşkla

ÜNLÜLER 2018 MESAJLARINI PAYLAŞTI: COŞKUYLA, TUTKUYLA, AŞKLA

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından 2018 dileklerini paylaştı.

Tarih : 01 Ocak 2018, 01:30
Puan Ver : Ünlüler 2018 Mesajlarını Paylaştı: Coşkuyla, Tutkuyla, Aşkla(8/10)4

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından yeni yıl dileklerini takipçileriyle paylaştı. Tarkan mesajında, "Aşksız kalplere aşk yollaaaa" yazdı.

"YOLLA 2018 YOLLA AŞK YOLLA"

Çevre ve hayvan sevgisi konusunda da her zaman duyarlı olan ünlü sanatçı şunları yazdı:

Yollaaa 2018 yollaaaaaa... Barış yolla, sevgi yolla, huzur yolla, sağlık yolla, mutluluk yolla, umut yolla, sabır yolla, bol kahkaha yolla, şans yolla, karanlıklara ışık yolla, hayvan ve doğa sevgisi yolla, vicdan yolla... Aşksız kalplere aşk yollaaaa... Yolla 2018 tüm güzellikleri yollaaaaa

FETTAHCAN BEBEKLERİNİ PAYLAŞTI

Fettahcan: 2017 yılı bizim için sağlıklı güzel mi güzel iki evlada kavuştuğumuz yıl oldu 2018 isteyen dileyen herkesin dileklerine kavuştuğu güzel bi yıl olsun hepinize hepimize iyi seneler @cansuhis Vera&Oğul çok seviyorum sizi:)))) CENK TOSUN LONDRA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cenk Tosun: herkese iyi seneler..

PINAR ALTUĞ'DAN KIZI VE EŞİYLE 2018 MESAJI

Pınar Altuğ: Mutlu YillaaaarrrrİBRAHİM ÇELİKKOL'UN EŞİNDEN ÖZEL PAYLAŞIM

Mihre Çelikkol: 2017 bütün güzelliğiyle hiç esirgemeden, yetinmeden, coşkuyla, tutkuyla, aşkla geldi gerçeğime.. Yeni bir senenin gelişini karşılamak için bekliyoruz. Umutla, heyecanla ve merakla! Çok istemek ve yürekten dilemenin gücünü bir kez daha hissedeceğmiz yeni bir sene olsun. Sevdiklerinize sarılın! Sevmek güzelleştirir

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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