

paylaştıkları videolarla internet fenomeni olan 'Kafalar' grubu üyeleri Bilal H., Atakan Ö. ve Fatih Y., bir günde 100 bin TL'nin nasıl harcandığını anlatan bir video çekti.







Videonun duyurusunu yapan grup, "Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?" diye yazdı.



VİDEOYU YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ







Youtube'da 1 milyon 280 bin takipçisi olan grubun kanalında Aralık 2016'da yayınlanan video, 4 milyon 907 bin kişi tarafından izlendi.







Videoyu izleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi.







Grubun attığı tweet'lerde kumar sitesinin ismi verilirken, videoda da sitenin isminin görüntüsü yer aldı.Polis, grup üyeleri Atakan Ö., Bilal H., Fatih Y.'yi gözaltına aldı.







Şüphelilerle hareket eden Arda K.'nın da ifadesine başvuruldu. Kafalar üyeleri serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.







kaynak:sabah