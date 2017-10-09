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Ünlü Yorumcu Ahmet Çakar: Futbolun Yürekle Oynandığını Gösterdiniz
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Ünlü Yorumcu Ahmet Çakar: Futbolun Yürekle Oynandığını Gösterdiniz

ÜNLÜ YORUMCU AHMET ÇAKAR: FUTBOLUN YÜREKLE OYNANDIĞINI GÖSTERDİNİZ

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederken, "Futbol'un ayakla değil yürekle oynandığını gösterdiniz" diyerek A Milli Takım'a gönderme yaptı.

Tarih : 09 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : Ünlü Yorumcu Ahmet Çakar: Futbolun Yürekle Oynandığını Gösterdiniz(9/10)5

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasıyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Y..ŞAKLARA EN BÜYÜK DERS"

Çakar, yaptığı paylaşımda, "Futbolun ayakla oynandığını sanan y..şaklara en büyük dersi yüreğiyle oynayan Ampute Milli Takımımız verdi. Vatan size minnettardır" ifadelerini kullandı.

Çakar'ın paylaşımı geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'na katılma şansını yitiren Milli Takım'a gönderme olarak yorumlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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