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ünlü yönetmen hector babenco hayatını kaybetti

ÜNLÜ YÖNETMEN HECTOR BABENCO HAYATINI KAYBETTİ

Babenco'ya ait HB Film Şirketi'nde yapımcı olan Denise Winther, ünlü yönetmenin Sao Paulo'daki Sirio-Libanes Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 11:08
Puan Ver : Ünlü Yönetmen Hector Babenco Hayatını Kaybetti(9/10)7


Babenco'ya ait HB Film Şirketi'nde yapımcı olan Denise Winther, ünlü yönetmenin Sao Paulo'daki Sirio-Libanes Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Babenco'nun 1985 yılında "En İyi Yönetmen" dalında Oscar'a aday gösterilen "Örümcek Kadının Öpücüğü" filminde, başrol oyuncusu William Hurt, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

Jack Nicholson ve Meryl Streep'in başrollerini paylaştığı "Sonsuz Matem" (Ironweed) filminin de yönetmeni olan Babenco, filmlerinde genellikle modern toplumdaki yoksul insanları konu almıştı.

Babenco, Willem Dafoe'nun başrolünde oynadığı son filmi "Hintli Arkadaşım"da, ölmek üzere olan bir film yönetmeninin hayatını anlatıyordu.

Ünlü yönetmen, ardında eşi Barbara ve kızı Janka'yı bıraktı.








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