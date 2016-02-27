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ünlü yönetmen hayatını kaybetti

ÜNLÜ YÖNETMEN HAYATINI KAYBETTİ

İran sinemasının dünyaca ünlü oyuncu, senarist ve yönetmeni Ferecullah Silahşör tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tarih : 27 Şubat 2016, 12:46
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İran sinemasının dünyaca ünlü oyuncu, senarist ve yönetmeni Ferecullah Silahşör 'ün (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.  



Türkiye'de de yayınlanan Hazreti Yusuf ve Ashab-ı Kehf dizilerinin yönetmeni Silahşör, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede bu sabah vefat  etti.



Sinema hayatına 1983 yapımı Nasuh Tövbe filminde aktör olarak başlayan  Silahşör'ün yönetmen, yapımcı, senarist veya oyuncu olarak yer aldığı yapımlar  ise şu şekilde:



Porsuk (1986), Gece Uçmak (1987), İnsan ve Silah (1989), Hazreti Eyüb (1994), Tepetaklak Dünya (1998), Ashab-ı Kehf (1998), Hazreti Yusuf (2008)








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