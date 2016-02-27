ÜNLÜ YÖNETMEN HAYATINI KAYBETTİ
İran sinemasının dünyaca ünlü oyuncu, senarist ve yönetmeni Ferecullah Silahşör tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İran sinemasının dünyaca ünlü oyuncu, senarist ve yönetmeni Ferecullah Silahşör 'ün (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Türkiye'de de yayınlanan Hazreti Yusuf ve Ashab-ı Kehf dizilerinin yönetmeni Silahşör, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti.
Sinema hayatına 1983 yapımı Nasuh Tövbe filminde aktör olarak başlayan Silahşör'ün yönetmen, yapımcı, senarist veya oyuncu olarak yer aldığı yapımlar ise şu şekilde:
Porsuk (1986), Gece Uçmak (1987), İnsan ve Silah (1989), Hazreti Eyüb (1994), Tepetaklak Dünya (1998), Ashab-ı Kehf (1998), Hazreti Yusuf (2008)
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