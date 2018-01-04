ÜNLÜ YILDIZ, BİNDİĞİ TAKSİDE DEHŞETİ YAŞADI! ÖNCE TACİZ, SONRA DAYAK
İngiltere'deki Big Brother yarışmasıyla ünlenen Josie Gibson, arkadaşıyla bindiği takside saldırıya uğradı.
Türkiye'de 'Biri Bizi Gözetliyor' olarak da bilinen Big Brother yarışmasının ün kazandırdığı Josie Gibson, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü.
ÖNCE TACİZ, SONRA YUMRUK
Genç kadının anlatımına göre; 32 yaşındaki Josie, gece dışarı çıktıktan sonra biri kadın iki arkadaşıyla taksiye bindi. Evine bırakmak için taksiye aldıkları boksör, Josie'nin arkadaşı Demi'ye cinsel tacizde bulununca, iki kadın tepki gösterdi. Adamı taksiden bindirmeye çalışan ikili, yumruklu saldırıya uğradı.
TAKSİDEN ZOR KAÇTILAR
2010 yılında Big Brother'ı kazanan Josie, taksiden zar zor kaçtıklarını da ifade etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin beğendiği Instagram paylaşımında kendisinin, saldırıya uğrayan arkadaşının ve saldırgan boksörün fotoğraflarını paylaştı. Pek çok kişi, adama yorumlarında sert tepki gösterdi.
İşte ünlü yıldızın paylaştığı kareler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar